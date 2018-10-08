20:35 08.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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За день на Донбассе были ранены двое украинских военных - штаб ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, восьмого октября 2018 года, ранены двое украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС на страничке в Facebook.

За день на Донбассе были ранены двое украинских военных - штаб ООС

Как отмечается, боевики в течение дня девять раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, пророссийские войска четыре раза применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

По данным штаба, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, из автоматических станковых гранатометов они обстреляли Крымское, Катериновку, Троицкое, Водяное и Лебединское. Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие применили против украинских военных в районе Гнутового.

В ходе боевых действий двое военнослужащих объединенных сил получили ранения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что продление действия закона об особом статусе Донбасса является важным фактором, который позволит ослабить проросийские страны.


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