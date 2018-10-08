В Нью-Йорке в аварию попал свадебный лимузин, погибли 20 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 20 человек . Как сообщает ABC News, инцидент произошел в городе Шохар.

Одним из автомобилей, который попал в ДТП, был лимузин, на котором проходила свадебная вечеринка.

Полиция сообщила, что авария произошла около двух часов дня и привела к "многочисленным смертельным случаем". Некоторые из пострадавших были доставлены в медицинское больницы Олбани.

Подробная информация, включая количество смертей и причины аварии, пока не известна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по меньшей мере 17 человек погибли, еще 13 получили травмы в понедельник, когда грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, который направлялся на свадьбу, в провинции Синд на юге Пакистана.