В Николаевской области полиция задержала группу разбойников-гастролеров - ФОТО

Как выяснили полицейские, в группу бандитов входили три человека, которые были судимые за совершение имущественных преступлений. Среди них - 30-летний гражданин другого государства, житель Николаевской области, и двое его сообщников из Киевской и Одесской областей.

По словам стражей порядка, в конце мая текущего года несколько преступников в балаклавах проникли в дом 68-летней жительницы Вознесенска, повредив дверной замок. На тот момент кроме владелицы в доме находился ее 64-летний сожитель.





"Злоумышленники совершили нападение на него и вовсю начали наносить удары руками и ногами по голове и туловищу, требуя сказать, где находятся деньги. Не получив ответа, нападавшие причинили потерпевшему ножом ранение в ногу, а чтобы тот не сопротивлялся, закрыли дыхательные пути пропитанной неизвестным веществом тканью и продолжили издевательства", - отметили правоохранители.





По предварительным данным, остановились задержанные только тогда, когда жертва потеряла сознание, после чего перешли в следующую комнату, где отдыхала домовладелица. Таким же образом разбойники "заставили" женщину не сопротивляться и, обыскав помещение, забрали золотые изделия, мобильный телефон и значительную сумму наличных в рублях и иностранной валюте.





По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 УК Украины "Разбой", что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.



Серьезная и масштабная операция дала свои плоды - бандитов выследили и задержали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве задержали группу "квартирных гастролеров" из Средней Азии.