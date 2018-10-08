18:12 08.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100205247:labazovych

В Николаевской области полиция задержала группу разбойников-гастролеров - ФОТО

Сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации задержали группу гастролеров- грабителей, занимавшихся разбоем в нескольких областях. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В Николаевской области полиция задержала группу разбойников-гастролеров - ФОТО

Как выяснили полицейские, в группу бандитов входили три человека, которые были судимые за совершение имущественных преступлений. Среди них - 30-летний гражданин другого государства, житель Николаевской области, и двое его сообщников из Киевской и Одесской областей. 

По словам стражей порядка, в конце мая текущего года несколько преступников в балаклавах проникли в дом 68-летней жительницы Вознесенска, повредив дверной замок. На тот момент кроме владелицы в доме находился ее 64-летний сожитель.



"Злоумышленники совершили нападение на него и вовсю начали наносить удары руками и ногами по голове и туловищу, требуя сказать, где находятся деньги. Не получив ответа, нападавшие причинили потерпевшему ножом ранение в ногу, а чтобы тот не сопротивлялся, закрыли дыхательные пути пропитанной неизвестным веществом тканью и продолжили издевательства", - отметили правоохранители.



По предварительным данным, остановились задержанные только тогда, когда жертва потеряла сознание, после чего перешли в следующую комнату, где отдыхала домовладелица. Таким же образом разбойники "заставили" женщину не сопротивляться и, обыскав помещение, забрали золотые изделия, мобильный телефон и значительную сумму наличных в рублях и иностранной валюте.



По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 УК Украины "Разбой", что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Серьезная и масштабная операция дала свои плоды - бандитов выследили и задержали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве задержали группу "квартирных гастролеров" из Средней Азии.


Поделиться
Читайте также:
 
Сенцов: "145 дней борьбы, минус 20 кг веса, но цель так и не достигнута" Убийство журналистки в Болгарии вызвало волну возмущения Цены на черное золото поднялись выше 83 долларов за баррель Казначейство перечислило 730 млн грн для возобновления горячей воды в Киеве
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив