10:18 08.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луганской области произошел масштабный пожар в торговом центре - ФОТО

В Луганской области во временно оккупированном городе Антрацит дотла сгорел торговый центр "Маяк". Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

В Луганской области произошел масштабный пожар в торговом центре - ФОТО

Как утверждают местные жители пожар возник внезапно и дым распространился по всему городу. Пока причина пожара неизвестна.

Правоохранители установили, что из местных жителей никто не пострадал. Это произошло тогда, когда в городе не было нигде света и мобильной связи.

Представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский заявил, что у спасателей, приехавших на место пожара, было недостаточно воды для ликвидации огня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в поселке Деражня Хмельницкой области во время ликвидации пожара жилого дома пожарные обнаружили тело погибшего мужчины. На место происшествия прибыли спасатели 11 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Хмельницкой области.


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