В Киевской области в ДТП погиб известный украинский политолог - ФОТО

По словам друга политолога Кирилла Молчанова, мотоциклист двигался по трассе в сторону Киева. По предварительной информации следствия, он ехал на очень высокой скорости.

Правоохранители установили, в месте поворота находится плохо освещенный участок. Водитель не заметил отбойник и, не сбавляя скорости, столкнулся с преградой. Смерть наступила мгновенно, тело погибшего изувечено, а мотоцикл отбросило на расстояние около 200 метров.

Вместе с ним на мотоцикле ехала девушка, ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Добавим, Дмитрий Косенко с сентября 2014 года работал ассистентом кафедры политологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Преподавал нормативные курсы "Политология", "История зарубежных политических учений", "История и теория демократии".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под Харьковом рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. В результате аварии один человек погиб. Еще один человек получил травмы. Уже на месте правоохранители установили, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes, который ехал по маршруту Кривой Рог-Харьков.