19:36 08.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове горел Центр репродуктивной медицины - ФОТО

В Харькове во второй половине дня произошло возгорание в двухэтажном здании Центра репродуктивной медицины имени академика Грищенко.

В Харькове горел Центр репродуктивной медицины - ФОТО

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Отмечается, в 15:16 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Благовещенской, 25 в Холодногорском районе Харькова. Прибыв на место инцидента сотрудники ГСЧС установили, что пожар произошел в чердачном помещении. Там загорелся утеплитель, площадь которого составила около 30 кв.м.

По словам спасателей, на тушение огня сразу было подано два пожарных ствола. Так, благодаря оперативной работе спецслужб, уже в 15:45 состоялась его локализация. Из опасной зоны задымления на свежий воздух эвакуировали 15 человек.

Полная ликвидация пожара зафиксирована в 16:46. В этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

В настоящее время причина возгорания выясняется.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луганской области во временно оккупированном городе Антрацит дотла сгорел торговый центр "Маяк".


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