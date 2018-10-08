В Харькове горел Центр репродуктивной медицины - ФОТО

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Отмечается, в 15:16 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Благовещенской, 25 в Холодногорском районе Харькова. Прибыв на место инцидента сотрудники ГСЧС установили, что пожар произошел в чердачном помещении. Там загорелся утеплитель, площадь которого составила около 30 кв.м.

По словам спасателей, на тушение огня сразу было подано два пожарных ствола. Так, благодаря оперативной работе спецслужб, уже в 15:45 состоялась его локализация. Из опасной зоны задымления на свежий воздух эвакуировали 15 человек.

Полная ликвидация пожара зафиксирована в 16:46. В этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

В настоящее время причина возгорания выясняется.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луганской области во временно оккупированном городе Антрацит дотла сгорел торговый центр "Маяк".