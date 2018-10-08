В Канаде на нефтеперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв - ФОТО

Инцидент произошел на заводе компании Irving Oil в городе Сент-Джон, провинция Нью-Брансуик. Очевидцы рассказали, что почувствовали толчок от взрыва в своем доме, расположенном в нескольких кварталах от завода.

По их словам, столб дыма и пламени было видно из разных концов города.

"Мы почувствовали, что все здание движется, будто раскачиваясь", – рассказал телеканалу местный житель, который почувствовал взрыв, находясь в собственной квартире за несколько улиц от нефтеперерабатывающего завода.

В свою очередь сотрудники спасательных бригад просят жителей канадского города объезжать район, в котором произошел взрыв, а полиция уже перекрыла окрестные улицы.

На данный момент информации о пострадавших и жертвах нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории Пермского порохового завода произошел взрыв. В результате сильного погрома один человек погиб на месте инцидента, двое получили травмы и направлены в больницу.