В Ивано-Франковской области пьяный водитель легковушки врезался в маршрутку с людьми - ФОТО

Правоохранители установили, что водитель Fiat Punto в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения, и на всей скорости протаранил микроавтобус Mercedes-Benz.

В результате страшного ДТП один из пассажиров погиб, еще четыре человека были госпитализированы в больницу с различными травмами. Автомобили полностью искорежены и ремонту не подлежат.

Полицейские задержали пьяного водителя. В данное время решается вопрос о мере пересечения, устанавливаются все причины аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вблизи поселка Обуховское Днепровского района легковой автомобиль BMW въехал в металлическую опору. В результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей.