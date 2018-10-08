14:46 08.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковской области пьяный водитель легковушки врезался в маршрутку с людьми - ФОТО

В ночь на восьмое октября, в Ивано-Франковской области произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В Ивано-Франковской области пьяный водитель легковушки врезался в маршрутку с людьми - ФОТО

Правоохранители установили, что водитель Fiat Punto в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения, и на всей скорости протаранил микроавтобус Mercedes-Benz.

В результате страшного ДТП один из пассажиров погиб, еще четыре человека были госпитализированы в больницу с различными травмами. Автомобили полностью искорежены и ремонту не подлежат.

Полицейские задержали пьяного водителя. В данное время решается вопрос о мере пересечения, устанавливаются все причины аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вблизи поселка Обуховское Днепровского района легковой автомобиль BMW въехал в металлическую опору. В результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей.


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