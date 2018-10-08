В Индонезии прекращают поиски жертв землетрясения

Вместе с тем сотни людей все еще остаются пропавшими без вести. Как сообщает в воскресенье, 7 октября, ВВС, поисковые операции будут завершены в четверг, 11 октября.

В свою очередь представители Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями заявили, что тех, кто не будет найден до четверга, признают пропавшими без вести, и, вероятно, погибшими.

После прекращения поисковой операции власть сосредоточится на оказании помощи не менее 70 тысяч человек, которые были перемещены в результате стихийного бедствия.

Напомним, по официальным данным, жертвами стихии стали 1754 человек, кроме того травмы и ранения получили 2549 человек. Также официально признаны пропавшими без вести 683 человека, однако реальное их количество значительно больше.

Как сообщал УРА-Информ, в Индонезии более пяти тысяч человек остаются пропавшими без вести в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси. По данным чиновников, в пострадавших районах из-под завалов извлечены тела уже 1763 человек.