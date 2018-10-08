В Днепропетровской области в жуткой ДТП пострадали дети - ФОТО

Отмечается, что столкновение произошло на автодороге Н-31. Как выяснили прибывшие на место спасатели, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, и легковушка врезалась в опору.

В результате инцидента пострадали три человека, в том числе и двое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами.

Стоит добавить, что к оказанию помощи были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в американском штате Нью-Йорк в аварию попал свадебный лимузин. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 20 человек .