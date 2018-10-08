В Киеве таксист с пассажиром влетел в опору

Правоохранители установили, что 32-летний мужчина-таксист находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружили 2,38 промилле алкоголя. Он был задержан полицией в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Пассажир такси, 54-летний мужчина, находившийся на переднем пассажирском сиденье, получил тяжелые травмы и умер в больнице.

Водителю автомобиля оказали необходимую медицинскую помощь в больнице, а после этого полицейские доставили его на место ДТП.

Автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Юрия Гагарина со стороны Дарницкой площади в направлении улицы Гната Хоткевича. На закругленной проезжей части он выехал на бордюрный камень, проехал по газону и столкнулся с электроопорой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ивано-Франковской области произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и маршрутки. Правоохранители установили, что водитель Fiat Punto в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения, и на всей скорости протаранил микроавтобус Mercedes-Benz.