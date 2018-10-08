На Пермском заводе взорвался газовый балон, есть погибшие

Об этом сообщает информагентство Интерфакс.

Отметим, что несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавших не удалось. Взрыв никак не отобразился работе предприятия. Информация и дальнейшем возгорании отсутсвует, поэтому пороховой завод работает в штатном режиме.

Сотрудники чрезвычайной службы сообщают о том, что по одной из версий, причиной взрыва могло послужить нарушение техники безопасности. Пока информация уточняется правоохранительными органами, проводятся проверки и отрабатываются другие версии.

По факту проишествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 криминального кодекса РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, что по неосторожности приводит к смерти двух или более человек).

Пермский порохозавод - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса России. Было образовано в 1934 году и активно функционирует до сих пор.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", недавно в Одесской области взорвали машину чиновницы.