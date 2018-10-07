В центре Одессы группа неизвестных устроила перестрелку - ФОТО

По предварительной информации, мощность была такой сильной, что ударная волна Инцидент произошел примерно в одиннадцать часов вечера на Люстдорфской дороге. Правоохранители уже сняли видеозаписи с наружных камер наблюдения и восстановили предварительную картину перестрелки.

Установлено, что на светофоре возле автозаправки в один из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли неизвестные совершили несколько выстрелов в сторону транспортного средства и с места происшествия скрылись.

В результате перестрелки пострадал один человек, его срочно госпитализировали.

Сейчас на месте работали следственно-оперативная группа и кинологи с собаками и медики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве пьяные молодчики открыли стрельбу по персоналу ресторана: дебоширы были задержаны.