В районе Индустриального моста джип насмерть сбил пешехода - ФОТО

В субботу, 6 октября, на улице Вадима Гетьмана иномарка протаранил апешехода. Об этом передает корреспондет "УРА-Информ".
По предварительной информации, водитель Тoyota Land Cruiser на полной скорости сбил мужчину, который пытался "перебежать" четырехполосную дорогу в неположенном месте. Погибшему было около 50-ти лет.
По словам водителя внедорожника, мужчина выскочил прямо перед внедорожником, затормозить вовремя не представлялось возможным. Владелец Land Cruiser оказался трезв, в салоне автомобиля также находились пассажиры, их в шоковом состоянии пришлось направить в ближайший госпиталь.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Борисполь микроавтобус протаранил две легковушки.