В районе Индустриального моста джип насмерть сбил пешехода - ФОТО

По предварительной информации, водитель Тoyota Land Cruiser на полной скорости сбил мужчину, который пытался "перебежать" четырехполосную дорогу в неположенном месте. Погибшему было около 50-ти лет.

По словам водителя внедорожника, мужчина выскочил прямо перед внедорожником, затормозить вовремя не представлялось возможным. Владелец Land Cruiser оказался трезв, в салоне автомобиля также находились пассажиры, их в шоковом состоянии пришлось направить в ближайший госпиталь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Борисполь микроавтобус протаранил две легковушки.