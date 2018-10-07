В Одесской области неизвестные взорвали машину местной чиновницы - ФОТО

К счастью никто из людей не пострадал. Как сообщает местное издание "Думская", инцидент произошел в селе Выпасное. Автомобиль ВАЗ-2108 находился на территории частного дома семьи Дрогомощенко. В ночь на 7 октября неизвестные бросили неустановленное взрывное устройство. Жертв и пострадавших в результате взрыва нет.

Вместе с тем издание напомнило, что два года назад неизвестные похитили, вывезли в лес и сильно избили отца пострадавший, который является депутатом сельсовета.

Семья Дрогомощенко много лет ведет борьбу с частным предпринимателем, который занимается водоснабжением Выпасного и соседнего Сухолужья и устанавливает неподъемные для населения тарифы, - говорится в сообщении.

В свою очередь в главном управлении Национальной полиции области сообщает, что по предварительной информации, причиной взрыва стала граната РГД-5.

По факту открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Одессы в Киевском районе группа неизвестных расстрелял водителя и пассажиров иномарки. В результате перестрелки пострадал один человек, его срочно госпитализировали.