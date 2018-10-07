В Николаевской области мужчина чуть было не "закоптился" в собственном гараже

На место происшествия прибыли спасатели 3 и 2 Государственной пожарно-спасательной части, оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области.

По прибытии на место возгорания было установлено, что хозяин гаража не смог самостоятельно выбраться из помещения и спрятался в подвале.

Спасатели немедленно вынесли мужчину на свежий воздух и оказали ему первую медицинскую помощь. У пострадавшего пожилого мужчины диагностировали отравление продуктами горения и поражения электротоком.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Киева спасатели провели учебную эвакуацию в бизнес-центре.