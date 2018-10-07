В Киеве немецкая иномарка протаранила две легковушки - ФОТО

По предварительной информации, водитель Volkswagen Touareg двигался в сторону Обухова, но вынужден был резко притормозить, чтобы пропустить выбежавшую на переход девушку.

Водитель Hyundai не успел среагировать, однако шофер зацепил Touareg и вылетел на встречную полосу и столкнулся "лоб в лоб" с Fiat.

В результате ДТП никто серьезно не пострадал. Пассажир Fiat получил легкие ушибы, мужчина отказался от госпитализации. На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе Индустриального моста джип насмерть сбил пешехода.