18:35 07.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве "лихой байкер" нарушил ПДД и отправился на "тот свет" - ФОТО

Под Киевом на Одесской трассе мотоциклист врезался в отбойник. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве

По предварительной информации, рулевой мотоцикла двигался со стороны Южного кладбища в сторону Чабанов, но не справился с управлением и зацепил отбойник на развороте на встречную полосу. 

В результате аварии, погиб байкер, а его пассажир - молодая девушка, была срочно госпитализирована. От мощного удара мотоцикл отлетел от тела водителя на 700 метров. 

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения полиция начала досудебное расследование. На месте происшествия работали правоохранители и медики. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Прикарпатье мотоцикл "влетел" в столб, водитель погиб. 


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