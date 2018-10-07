04:00 07.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Хмельницкой области спасатели провели ликвидацию пожара в частном секторе

В поселке Деражня Хмельницкой области во время ликвидации пожара жилого дома пожарные обнаружили тело погибшего мужчины. Об этом говорится на официальной странице ГСЧС.

В Хмельницкой области спасатели провели ликвидацию пожара в частном секторе

На место происшествия прибыли спасатели 11 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Хмельницкой области.

Благодаря своевременным оперативным мерам не было допущено распространение пожара на рядом расположенный дом и ликвидирован пожар в тех размерах, которые он приобрел на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения.

В процессе ликвидации пожара было обнаружено тело пожилого мужчины. Спасти его не удалось, он задохнулся угарным газом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Полтавской области сотрудники ГСЧС предотвратили гибель пожилого мужчины, который оказался заблокированным в собственной квартире, где произошел пожар.


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