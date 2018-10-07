20:32 07.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Болгарии жестоко убили журналистку

В болгарском городе Русе в воскресенье, 7 октября, неизвестные жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову.

В Болгарии жестоко убили журналистку

Полиция сейчас отрабатывает несколько версий причин преступления. Среди них, в частности, рассматривается версия убийства, совершенного из-за профессиональной деятельности журналистки.

Как сообщает болгарский телеканал NOVA TV, тело 30-летней женщины было обнаружено местным жителем в зеленой зоне возле Дуная. При этом за несколько метров от тела были найдены вещи журналистки, а рядом был припаркован ее автомобиль.

Смерть женщины наступила в результате удара в голову и удушения, - пояснили в полиции.

Телеканал также рассказал, что Маринова в последнее время работала над скандалом вокруг хищения средств фондов Европейского союза. Речь идет, в частности, о финансируемых ЕС проектах строительства объектов инфраструктуры стоимостью в сотни миллионов болгарских левов, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 февраля возле Братиславы был убит словацкий журналист Ян Куциак и его подруга. Причиной гибели мужчины называют расследование связей правительства Словакии с мафией.


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