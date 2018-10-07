21:15 07.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Харьковом в аварию попал автобус, один человек погиб

В воскресенье, 7 октября, под Харьковом рейсовый автобус столкнулся с легковушкой.

Под Харьковом в аварию попал автобус, один человек погиб

В результате аварии один человек погиб. Еще один человек получил травмы.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, дорожно-транспортное происшествия произошло после трех часов дня на трассе Мерефа-Харьков в районе поселка Высокий.

Уже на месте правоохранители установили, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes, который ехал по маршруту Кривой Рог-Харьков.

От сильного удара водитель легкового авто погиб. 18-летний пассажир автобуса доставлен в больницу.

Сейчас полиция решает вопрос об открытии уголовного дела по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киевом на Одесской трассе мотоциклист врезался в отбойник. По предварительной информации, рулевой мотоцикла двигался со стороны Южного кладбища в сторону Чабанов, но не справился с управлением и зацепил отбойник на развороте на встречную полосу.


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