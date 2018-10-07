На Харьковщине товарный поезд протаранил местного жителя

Смертельный случай произошел ночью в поселке Покотиловка Харьковского района. По предварительной информации, пожилой мужчина пересекал железнодорожную полосу в неположенном месте в темное время суток.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. Движение транспорта прекратилось лишь спустя час. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть 51-летнего местного жителя. Его тело располовинило и разбросало по рельсам в радиусе 30 метров.

Сейчас решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на центральном железнодорожном вокзале мужчина упал под поезд.