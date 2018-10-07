22:47 07.10.2018 | Происшествия | Новости
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Количество жертв землетрясения возле берегов Гаити достигло 11 человек

Землетрясение, которое произошло в воскресенье, 7 октября, возле берегов Гаити, уже погибли по меньшей мере 11 человек.

Количество жертв землетрясения возле берегов Гаити достигло 11 человек

По предварительным данным около ста человек получили травмы. Как сообщает агентство ЭФЭ, ссылаясь на слова представителя правительства Гаити Эдди Джексона Алексиса, пострадавшие есть в городах Пор-де-Пе и Гро-Морн, в общине Шансольм и на острове Тортю. Сообщается о разрушенных зданиях.

Вместе с тем точная информация о пострадавших и погибших еще уточняется.

Землетрясение ощущалось не только в Гаити, но и в находящейся на этом же острове Доминиканской республике, в том числе в столице страны - Санто Доминго.

По данным Геологической службы Соединенных Штатов Америки землетрясение магнитудой 5,9 произошло около трех часов ночи в 19 километрах от прибрежного города Пор-де-Пе на северо-западе Гаити. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,7 километрах.

Местные власти не публиковали предупреждение о возможности цунами. Премьер-министр страны Жан Анри Сеан объявил о создании кризисного комитета для координации действий по борьбе с последствиями землетрясения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава государства Жовенель Моиз призвал граждан не поддаваться паника и сохранять спокойствие. Власти уже ввели режим чрезвычайного положение и начали поиски без вести пропавших.


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