05:00 07.10.2018 | Происшествия | Новости
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Юг Италии продолжает страдать от периодических землетрясений

В Италии на остров Сицилия обрушилось землетрясение мощность в 4,8 балла по шкале рихтера. Об этом передает Мeridio News.

Юг Италии продолжает страдать от периодических землетрясений

Профильные служба зафиксировали эпицентр стихии в коммуне Санта-Мария-ди-Ликодия на глубине 9 км. Существенные земельные толчки ощущались в городах Катания, Сиракузы, Мессина, а также в коммуне Энна.

Предварительный ущерб от удара стихии не сообщается, известно лишь, что  в городе Патерно у одной из церквей обрушилась часть фасада и образовалась трещина. Власти острова отказались вводить режим чрезвычайного положения. 

В госпитали и больницы обратилось свыше сотни островитян, погибших и жертв нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Индонезии количество погибших в результате землетрясения возросло до 1558 человек.


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