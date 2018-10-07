Юг Италии продолжает страдать от периодических землетрясений

Профильные служба зафиксировали эпицентр стихии в коммуне Санта-Мария-ди-Ликодия на глубине 9 км. Существенные земельные толчки ощущались в городах Катания, Сиракузы, Мессина, а также в коммуне Энна.

Предварительный ущерб от удара стихии не сообщается, известно лишь, что в городе Патерно у одной из церквей обрушилась часть фасада и образовалась трещина. Власти острова отказались вводить режим чрезвычайного положения.

В госпитали и больницы обратилось свыше сотни островитян, погибших и жертв нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Индонезии количество погибших в результате землетрясения возросло до 1558 человек.