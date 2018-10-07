12:53 07.10.2018 | Происшествия | Новости
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Гаитянские острова рискуют полностью уйти под воду

У побережья Гаити произошло мощное землетрясение магнитудой в 5,7 баллов по шкале Рихтера. Об этом передает AFP.

Гаитянские острова рискуют полностью уйти под воду

Геологическая служба США выяснила, что эпицентр землетрясения был расположен примерно в 19 километрах к северо-западу от города Порт-де-Пайкс. Он расположился на глубине 17 км от столицы острова. 

Глава государства Жовенель Моиз призвал граждан не поддаваться паника и сохранять спокойствие. Власти уже ввели режим ЧП и начали поиски без вести пропавших. Покамест известо об 11 погибших.

 Агентство гражданской защиты Гаити уже начало предоставление медицинской и гуманитарной помощи всем пострадавшим.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Италии на остров Сицилия обрушилось землетрясение мощность в 4,8 балла по шкале Рихтера.


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