Гаитянские острова рискуют полностью уйти под воду

Геологическая служба США выяснила, что эпицентр землетрясения был расположен примерно в 19 километрах к северо-западу от города Порт-де-Пайкс. Он расположился на глубине 17 км от столицы острова.

Глава государства Жовенель Моиз призвал граждан не поддаваться паника и сохранять спокойствие. Власти уже ввели режим ЧП и начали поиски без вести пропавших. Покамест известо об 11 погибших.

Агентство гражданской защиты Гаити уже начало предоставление медицинской и гуманитарной помощи всем пострадавшим.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Италии на остров Сицилия обрушилось землетрясение мощность в 4,8 балла по шкале Рихтера.