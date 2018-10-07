Боевики продолжают обстреливать украинских военных на Донбассе

Пророссийские бандформирования сконцентрировали минометный и пулеметный огонь на защитниках Крымского, Макарового, Новолуганского, Луганского, Южного, Железного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Из минометов и пулеметов враг обстреливал наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Майское, Шумы. Около Дебальцево, Водяного и Лебединского враг применил 122 мм артиллерию. Военнослужащие Майского были обстреляны из минометов 120-го калибра.

В результате ночных обстрелов пострадало два украинских военных, оба были госпитализированы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что только на оборону своей территории страна тратит 6 процентов ВВП. Также он поведал об экономической и гуманитарной катастрофах с фатальными последствиями на востоке Украины.