В Кропивницком 3 пожилых мужчин заживо сгорели в одноэтажной постройке - ФОТО

Инцидент произошел в жилом доме по улице Родникова, 50, который находился за пределами города в одном из частных секторов.

Причиной возгорания стал поджог вещей домашнего обихода, огонь распространился на площади 35 кв. м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела трех погибших мужчин.

Родственник погибших уже установил паспортные данные двух одного из пострадавших устанавливаются.

В 22:14 пожар был локализован и в 22:58 - ликвидирован. В ходе спасательной операции принимало участие 6 сотрудников местной ГСЧС и 1 единица специальной техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на территории станции техобслуживания произошел масштабный пожар.