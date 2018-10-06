В Китае хряк загрыз своего фермера

Согласно опубликованной информации, мужчина приехал в Люпаньшуй из соседней провинции Юньнань и привез на продажу 15 свиней. Вскоре его тело нашел двоюродный брат, приехавший вместе с фермером. Труп лежал возле свинарника, у мужчины были оторваны обе ноги.



Виновником его гибели оказался соседский хряк весом 250 килограммов, который напал на фермера и перегрыз ему артерию. Свинья взбесилась, когда фермер пытался вернуть его обратно соседу. Животное обнаружили с кровью на рыле в соседнем свинарнике с незакрытой дверью. Полиция пока не выяснила, кому он принадлежал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в одной из столичных высоток собака загрызла подростка.