03:00 06.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Китае хряк загрыз своего фермера

В китайском городе Люпаньшуй, провинция Гуйчжоу, хряк убил фермера, который занимался продажей свиней. Об этом сообщает издание South China Morning Post. 

В Китае хряк загрыз своего фермера

Согласно опубликованной информации, мужчина приехал в Люпаньшуй из соседней провинции Юньнань и привез на продажу 15 свиней. Вскоре его тело нашел двоюродный брат, приехавший вместе с фермером. Труп лежал возле свинарника, у мужчины были оторваны обе ноги.

Виновником его гибели оказался соседский хряк весом 250 килограммов, который напал на фермера и перегрыз ему артерию. Свинья взбесилась, когда фермер пытался вернуть его обратно соседу. Животное обнаружили с кровью на рыле в соседнем свинарнике с незакрытой дверью. Полиция пока не выяснила, кому он принадлежал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в одной из столичных высоток собака загрызла подростка. 


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