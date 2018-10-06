В Киеве пьяные молодчики открыли стрельбу по персоналу ресторана: дебоширы были задержаны

По предварительной информации, компания молодых людей, находясь в подвыпившем состоянии, начала хамить персоналу ресторана. В один момент один из дебоширов начал выяснять отношения с другими посетителями заведения. После того как охрана кафе вывела молодых людей на улицу, началась словесная перепалка, которая вскоре переросла в стрельбу.

В результате, двое охранников получили ранения: один мужчина в ногу, а второй в руку, оба были госпитализированы. Трое молодых людей пытались убежать, но благодаря слаженным действиям патрульных, всех троит подозреваемых задержали на прилегающей территории.

По факту стрельбы открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Соломенском районе Киева в одном из подъездов были слышны выстрелы. Кто стрелял неизвестно, в результате инцидента ранен 42-летний мужчина.