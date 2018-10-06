Прокуратура Хмельницкого возбудила уголовное производство в отношении дела об отравлении в Нетишине

Сейчас в медицинских учреждениях Нетишин находится 22 воспитанника детсада и трое взрослых - 33-летняя няня, 45-летняя воспитательница и ее 20-летний сын, которые пожаловались на отравление неизвестным продуктом.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч1. статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в МОЗ сказали, что могло вызвать отравление у детей в Донецкой области Причиной массового отравления в детском лагере "Ястребок" в Донецкой области, вероятней всего стала инфекция сальмонеллез.