23:00 06.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Прокуратура Хмельницкого возбудила уголовное производство в отношении дела об отравлении в Нетишине

В Хмельницкой области следователи открыли уголовное производство по факту массового отравления детей и взрослых в одном из дошкольных учреждений Нетишин. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

Прокуратура Хмельницкого возбудила уголовное производство в отношении дела об отравлении в Нетишине

Сейчас в медицинских учреждениях Нетишин находится 22 воспитанника детсада и трое взрослых - 33-летняя няня, 45-летняя воспитательница и ее 20-летний сын, которые пожаловались на отравление неизвестным продуктом.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч1. статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в МОЗ сказали, что могло вызвать отравление у детей в Донецкой области Причиной массового отравления в детском лагере "Ястребок" в Донецкой области, вероятней всего стала инфекция сальмонеллез.


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