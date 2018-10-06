14:43 06.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье задержали ОПГ, занимавшуюся грабежами ювелирных магазинов - ВИДЕО

Буковинские оперативники задержали банду налетчиков на ювелирные магазины. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

На Закарпатье задержали ОПГ, занимавшуюся грабежами ювелирных магазинов - ВИДЕО

Операцию по задержанию преступников провидил сотрудники управления уголовного розыска и бойцы спецподразделения КОРД, которые провели молниеносное задержание преступников.

Задержанными оказались молодые-спортсмены в возрасте 28 и 32 года, которые потребовали мгновенно обогатиться за чужой счет и не подумали о последствиях.

Прокуратура области уже возбудила уголовное производство по части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в сентябре двое неизвестных мужчин в масках зашли в магазин в городе Сокиряны. Угрожая предметом, похожим на оружие, и нанеся удары 37-летней женщине-продавцу, злоумышленники разбили витрины и завладели ювелирными изделиями. Совершив разбойное нападение, преступники скрылись на джипе, позже автомобиль сожгли.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве правоохранители задержали очередных квартирных воров.


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