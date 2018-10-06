10:54 06.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На трассе Киев-Николаев "Мерседес" насмерть сбил пешехода - ФОТО

Под Николаевом "Мерседес" сбил пешехода и слетел в кювет. Об этом передает dtp.kiev.ua. 

На трассе Киев-Николаев

По предварительной информации, водитель немецкой иномарки ехал по трассе, со стороны Николаева, в направлении Снигиревки. Около села Партизанское, автомобиль сбил пешехода, шедшего по обочине.

После столкновения водитель потерял управление и съехал в кювет и врезался в дерево примерно в 200 метрах от места наезда на пешехода.

В результате ДТП пешехода в буквальном смысле слова "разорвало на части". Прибывшим на место сотрудникам полиции пришлось собирать разбросанные в радиусе 40 метров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве советская "Волга" протаранила японскую иномарку


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