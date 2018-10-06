07:00 06.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине пьяный автомобилист врезался в фонарный столбы: есть жертвы

В Стрые Львовской области водитель иномарки насквозь протаранил электроопору. Об этом передает dtp.kiev.ua.

На Львовщине пьяный автомобилист врезался в фонарный столбы: есть жертвы

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Octavia, 23-летний житель города Стрый, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. 

В результате ДТП, два пассажира погибли от удара током.  В салоне Skoda, кроме водителя, находились трое пассажиров, им чудом удалось выжить.

Позже пострадавшие признались, что выпивали, а погибший водитель иномарки нетрезвым сел за руль. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киевской области на неосвещенном участке дороги Таможня-Фастов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух авто и велосипедиста. 


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