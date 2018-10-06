На Львовщине пьяный автомобилист врезался в фонарный столбы: есть жертвы

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Octavia, 23-летний житель города Стрый, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой.

В результате ДТП, два пассажира погибли от удара током. В салоне Skoda, кроме водителя, находились трое пассажиров, им чудом удалось выжить.

Позже пострадавшие признались, что выпивали, а погибший водитель иномарки нетрезвым сел за руль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киевской области на неосвещенном участке дороги Таможня-Фастов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух авто и велосипедиста.