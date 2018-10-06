16:46 06.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На "Южном" железнодорожном вокзале гражданину Египта оторвало ступню - ФОТО

Вчера вечером в Киеве на центральном железнодорожном вокзале мужчина упал под поезд. Об этом передает dtp.kiev.ua.

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По предварительной информации, гражданин Египта опоздал на рейс и попытался запрыгнуть в поезд, когда состав уже тронулся. Однако, по несчастливой случайности иностранец не удержался и его затянуло под колеса. Сразу же после инцидента поезд остановили и вызвали медиков.

Иностранцу отрезало левую ступню колесной парой состава. В итоге, отправление поезда "Киев-Харьков" задержали почти на час. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Николаевской области поезд протаранил легковушки, два человека погибли.


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