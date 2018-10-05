В центре Кривого Рога нашли троих детей-Маугли - ВИДЕО

Отмечается, что родные братья - шестилетний Дмитрий, пятилетний Никита и четырехлетний Матвей проживали сами в одном из полуразвалившихся домов в центре - без электричества, воды и тепла.

Беспризорных детей увидели прохожие на остановке общественного транспорта, после чего обратились в полицию. Полицейские накормили детей и выяснили, что своих родителей малыши не знают, как и то, где они находятся.

В данное время детей направили в реабилитационный центр, где им обещают присмотр, чистую одежду и еду. Врачи сообщают, что помимо отставания в развитии, вызванного хроническим недоеданием, серьезных проблем со здоровьем у беспризорных детей нет.

Поиском родителей или родственников детей занимаются органы опеки Центрально-Городского райисполкома.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на не подконтрольной Украине территории Донецкой области произошел взрыв. В результате взрыва погибли дети.