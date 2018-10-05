09:31 05.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном подъезде неизвестные устроили стрельбу, есть пострадавшие - ФОТО

В Соломенском районе Киева в одном из подъездов были слышны выстрелы. Кто стрелял неизвестно, в результате инцидента ранен 42-летний мужчина. Об происшествии сообщает отдел коммуникации полиции города.

В столичном подъезде неизвестные устроили стрельбу, есть пострадавшие - ФОТО

Отмечается, что инцидент произошел на улице Татьяны Яблонской. Правоохранители установили, что пострадавший прилетел из-за границы и решил навестить родственников. Но когда он зашел в подъезд прозвучало несколько выстрелов.

Мужчина с значительными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

Информация об инциденте зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. В данное время правоохранители пытаются установить причастных к стрельбе.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", недалеко от школы в городе Гуаямас произошла стрельба. Бандиты напали на школу и в результате были убиты пятеро полицейских. Еще двое правоохранителей получили ранения.


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