В столичном подъезде неизвестные устроили стрельбу, есть пострадавшие - ФОТО

Отмечается, что инцидент произошел на улице Татьяны Яблонской. Правоохранители установили, что пострадавший прилетел из-за границы и решил навестить родственников. Но когда он зашел в подъезд прозвучало несколько выстрелов.

Мужчина с значительными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

Информация об инциденте зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. В данное время правоохранители пытаются установить причастных к стрельбе.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", недалеко от школы в городе Гуаямас произошла стрельба. Бандиты напали на школу и в результате были убиты пятеро полицейских. Еще двое правоохранителей получили ранения.