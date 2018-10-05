15:57 05.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком обрушилась крыша на оптовом рынке - ФОТО

В Кропивницком из-за неблагоприятных погодных условий на оптовом рынке №1 рухнулась крыша. На этот раз в результате инцидента пострадавших не обнаружено.

В Кропивницком обрушилась крыша на оптовом рынке - ФОТО

Об этом сообщает канал "Киpовогpад" на своей страничке в соцсети Facebook.

По предварительной информации, проишествие случилось на улице Героев Украины. Так, в результате сильных порывов ветра и сильной грозы очень повредилось покрытие здания.

Как отметили очевидцы инцидента, судя по всему восстанавливать крышу вряд ли будут, так как на месте рынке №1 в городе хотят построить аквапарк.

"Там и так аквапарк будет. Понту там что то восстанавливать", - написал Александр Ищенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомирской области в понедельник, 24 сентября, сильный ветер сорвал крышу магазина. В результате стихийного бедствия пострадала женщина.


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