В Киевской области водитель маршрутки сбил велосипедиста и столкнулся с авто - ФОТО

На место инцидента приехали сотрудники полиции, криминалисты и медики. Правоохранители установили, что 44-летний водитель маршрутного автобуса Mercedes-Benz, двигаясь в сторону Фастова, не заметил велосипедиста и сбил его.

Водителдь видимо испугался и выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с автомобилем Mercedes, которым управлял 48-летний киевлянин.

Таким образом в результате аварии, велосипедист получил несовместимые с жизнью травмы, его личность пока не установлена. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Водители не получили значительных травм, а пассажирка легковушки получила телесные повреждения в виде травмы левой руки и головы.

Два автомобиля и велосипед, участники ДТП, помещены на штрафплощадку. В данное время устанавливаются все причины аварии, продолжается следствие.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Черновицкой области на трассе в сторону Порубное произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с летательным исходом. Правоохранители выяснили, что водитель легкового автомобиля ВАЗ пытаясь обогнать транспорт выехал на встречную полосу где столкнулся с автобусом.