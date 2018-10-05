11:45 05.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100205062:nastya

В Киевской области водитель маршрутки сбил велосипедиста и столкнулся с авто - ФОТО

В Киевской области на неосвещенном участке дороги Таможня-Фастов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух авто и велосипедиста. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции.

В Киевской области водитель маршрутки сбил велосипедиста и столкнулся с авто - ФОТО

На место инцидента приехали сотрудники полиции, криминалисты и медики. Правоохранители установили, что 44-летний водитель маршрутного автобуса Mercedes-Benz, двигаясь в сторону Фастова, не заметил велосипедиста и сбил его.

Водителдь видимо испугался и выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с автомобилем Mercedes, которым управлял 48-летний киевлянин. 

Таким образом в результате аварии, велосипедист получил несовместимые с жизнью травмы, его личность пока не установлена. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Водители не получили значительных травм, а пассажирка легковушки получила телесные повреждения в виде травмы левой руки и головы.  

Два автомобиля и велосипед, участники ДТП, помещены на штрафплощадку. В данное время устанавливаются все причины аварии, продолжается следствие.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Черновицкой области на трассе в сторону Порубное произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с летательным исходом. Правоохранители выяснили, что водитель легкового автомобиля ВАЗ пытаясь обогнать транспорт выехал на встречную полосу где столкнулся с автобусом.


Поделиться
Читайте также:
 
В Днепре перекинулся легковой автомобиль, есть пострадавший – ФОТО На депозитах в госбанках местные власти хранят 15 миллиардов гривен - Госказначейство Жители столицы вновь останутся без водоснабжения Новоизбранные члены ЦИК принесли присягу в Раде
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив