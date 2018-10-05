В Киеве советская "Волга" протаранила японскую иномарку - ФОТО

По предварительной информации, водитель Митсубиси, выехав на участок пути без освещения, водитель японского кроссовера увидел велосипедиста, который ехал по краю автодороги. Шофер Митсубиси, до момента удара он даже не успел заметить.

В результате ДТП, водитель ГАЗа и пассажир были сильно травм ног и таза, они в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу. На место происшествия прибыли правоохранители, медики и эвакуатор, который занимался вывозом поврежденных автомобилей и зачистке улицы от остатков автопрома.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киевской области водитель маршрутки сбил велосипедиста и столкнулся с авто.