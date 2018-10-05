09:17 05.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове патрульные сбили пешехода - ФОТО

В Харькове полицейские на авто во время патрулирования дорог сбили женщину, стоявшую на проезжей части в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

В Харькове патрульные сбили пешехода - ФОТО

Отмечается, что происшествие произошло на перекрестке улиц Золочевского и Залютинской. Предварительно установлено, что служебный автомобиль Тоyota Prius сбил женщину, когда она стояла на проезжей части.

На момент аварии патрульные отрабатывали вызов и сопровождали автомобиль скорой медицинской помощи.

В результате ДТП женщину с предварительным диагнозом "ушиб мягких тканей" госпитализировали в больницу. Сейчас ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве полиция задержала сотрудника патрульной полиции одного из отделов Главного управления Национальной. Полицейский попался на взятке, старший лейтенант полиции требовал у киевлянина 600 долларов. За эти деньги он обещал вернуть ему ранее отобранные за управление авто в состоянии алкогольного опьянения удостоверение водителя.


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