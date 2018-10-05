В ЮАР столкнулись два поезда, более 300 пострадавших - ВИДЕО

В результате дорожно-транспортного происшествия более 300 человек получили травмы. При этом около 30 из них получили серьезные травмы. О погибних пока не сообщается.

Как сказано в сообщении Associated Press, авария произошла в Йоханнесбурге в ночь на пятницу. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России в пятницу утром, 5 октября, рейсовый автобус лоб-в-лоб столкнулся с маршруткой. В результате аварии, по последним данным, погибли 13 человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел России по Тверской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в Тверской области в районе населенного пункта Некрасов.