13:07 05.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре перекинулся легковой автомобиль, есть пострадавший – ФОТО

Ночью, 5 октября, в Днепре произошла авария, в ходе которой водитель не справился с управленим автомобиля и слетел с дороги.

В Днепре перекинулся легковой автомобиль, есть пострадавший – ФОТО

Об этом сообщает "Информатор" с ссылкой на местное издание Depo.Dnipro. Легковой автомобиль марки “Славута” двигался с Тополя в сторону Победы.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением автомобиля и слетел с дороги на ул. Космичной. В результате машина перевернулась и была разбита в дребезги. Причины такого поведения пока выясняются.

За рулем был молодой человек, который остался жив, но получил серьезную травму спины. На данный момент водитель госпитализирован в городскую клиническую больницу №16.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", несколько дней назад в Днепре трамвай столкнулся в фурой.


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