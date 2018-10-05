В Днепре перекинулся легковой автомобиль, есть пострадавший – ФОТО

Об этом сообщает "Информатор" с ссылкой на местное издание Depo.Dnipro. Легковой автомобиль марки “Славута” двигался с Тополя в сторону Победы.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением автомобиля и слетел с дороги на ул. Космичной. В результате машина перевернулась и была разбита в дребезги. Причины такого поведения пока выясняются.

За рулем был молодой человек, который остался жив, но получил серьезную травму спины. На данный момент водитель госпитализирован в городскую клиническую больницу №16.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", несколько дней назад в Днепре трамвай столкнулся в фурой.