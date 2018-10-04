В России разбился вертолет, погибли три человека

В результате крушение погибли три человека. Как сообщает местный портал K1NEWS, на момент падения на борту летательного аппарата находилось три человека. Никто из них не выжил.

Вместе с тем в областном Главной управлении Министерства чрезвычайным ситуация России рассказали, что вертолет рухнул в густом лесу. Три человека, которые находились на борту, предположительно, были охотниками.

На данный момент известно, что вертолет не имел официального разрешения на вылет. Машина частная и, вероятней всего, арендованная. По предварительным данным, воздушное судно - из Архангельской или Вологодской области. Что привело к крушению - неисправность или неопытность пилота - выяснять будут специалисты, - заверили в МЧС, добавив, что сотрудники полиции сейчас устанавливают личности погибших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Красноярском крае в РФ потерпел крушение гражданский вертолет. Воздушное судно компании UTair потерпело крушение из-за столкновения с грузом другого вертолета, который вылетел с аэродрома города Игарка. Сразу после вылета, в двух километрах южнее произошло столкновение вертолет упал после чего загорелся. В результате аварии погибло 18 человек: 15 пассажиров, два пилота и штурман.