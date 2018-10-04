В Киевской области с многоэтажки рухнул балкон - ФОТО

Отмечается, что несчастный случай произошел на улице Шолуденко, 7. Там со второго этажа высотки свалился балкон, на прохожих и жителей первого этажа.

Жильцы дома жалуются, что следующим может упасть балкон 4-го этажа, который уже давно начал разрушатся.

Также, люди, которые проживают в многоэтажном доме неоднократно жалуются на аварийность дома. Они с убедительной просьбой просят коммунальные службы обратить внимание на стены, лифты и балконы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине вступили в силу новые строительные нормы, которые позволяют проектировать многоэтажные дома с возможностью остекления балконов. Таким образом, с начала октября в действие вступили изменения в государственные строительные нормы по проектированию жилых домов.