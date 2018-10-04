09:55 04.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киевской области неизвестные подожгли два автомобиля на еврономерах - ФОТО

В городе Васильков Киевской области во дворе местного жителя двое неизвестных подожгли два легковых автомобиля с иностранной регистрацией. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

В Киевской области неизвестные подожгли два автомобиля на еврономерах - ФОТО

По словам владельцев авто, они видели, как двое неизвестных бежал из их двора, перескочив через забор, после чего занялись сразу две машины.

На месте инцидента работала пожарно-техническая лаборатория для выяснения причины возгорания.

В данный момент сведения по факту повреждения имущества путем поджога внесены в Единый реестр досудебных расследований. По данному делу продолжается следствие.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве по адресу Харьковское шоссе, 174б загорелся Volksvagen Transporter. По предварительной информации, возгорание произошло из-за воздействия на автомобиль внешнего раздражителя, вероятно, поджога.


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