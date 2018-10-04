В Харькове автомобиль выехал на колею и протаранил трамвай - ФОТО

В четверг рано утром, 4 октября, в полшестого утра в Харькове по адресу ул. Академика Павлова произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии жертв нет, однако есть трое пострадавших.
Об аварии передали в сюжете программы "ТСН.Утро".
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, водитель "Ауди" на молдавских номерах выехал на трамвайную колию и на полной скорости врезался в трамвай, который двигался по маршруту №227.
В результате аварии лобовое стекло машины разбито вдребезги. Жертв нет, но есть трое пострадавших – 42-летний водитель машины и двое пассажиров: 15 и 35 лет. В трамвае пострадавших нет.
Водителю инкриминируют нарушение ст. 286 Криминального Кодекса Украины. Причины опасного маневра водителя пока неизвестны.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", буквально вчера в столице произошло похожее проишествие.