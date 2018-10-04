16:52 04.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре дедушка повредил более 40 автомобилей - ВИДЕО

В четверг, 4 октября, 61-летний пенсионер ночью выходил на улицу и бросал в лобовое стекло транспортного средства небольшой камень. Когда срабатывала автомобильная сигнализация – пожилой мужчина убегал. 

В Днепре дедушка повредил более 40 автомобилей - ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, в течение шести месяцев стали поступать многочисленные жалобы от горажан с тем, что кто-то наносит вред их автомобилям. Благодаря видеозаписи с камер наблюдения они смогли установить личность нарушителя порядка. Им оказался пенсионер в возрасте 61 лет.

В настоящее время следователи расследуют причастность мужчины к другим эпизодам повреждения авто в районе Приднепровск. При этом, сам дедушка на данный момент находится под наблюдением врачей и проходит психиатрическое обследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Василькове Киевской области злоумышленники сожгли автомобили известных активистов. В результате поджога были слышны сильные взрывы, которые очень испугали местных жителей.


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