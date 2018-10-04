В Бельгии на химическом заводе произошел взрыв

Инцидент произошел в провинции Лимбург из-за большой утечки неназванного химиката. Как сообщил телеканал RTL, ссылаясь на экстренные службы, после взрыва над заводом поднялось облако газа, которое ветром отнесло в направлении вокзала города Хульст.

В связи с этим местные власти советуют жителям близлежащих домов не открывать окна. О пострадавших пока не сообщается.

На данный момент известно, что утечка вещества уже ликвидирована, опасности для жителей нет.

Напомним, на заводе Vynova производится этилендихлорид и моновинилхлорид, два основных строительных блока для производства ПВХ. Первое вещество раздражает кожу, второе - очень токсичное и поражает нервную систему, а также вызывает злокачественные опухоли. В воздухе оно рассеивается за три дня.

Как сообщал УРА-Информ, 4 сентября "власть" Крыма объявила, что концентрация вредных веществ в воздухе на севере полуострова превысила допустимую норму, в связи с этим на две недели остановили работу завода Крымский титан. Кроме того, началась эвакуация детей из Армянска в санатории Крыма.

Причиной выбросов вредного вещества на севере полуострова послужило испарение содержания кислотонакопителя, используемого предприятием Крымский титан.