07:59 04.10.2018 | Происшествия | Новости
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Спасатели Индонезии добрались до отдаленных районов, пострадавших от землетрясения - ФОТО

В Индонезии, где неделю бушевали землетрясения и цунами, власти добрались до отдаленных районов, пострадавших от стихийного бедствия.

Спасатели Индонезии добрались до отдаленных районов, пострадавших от землетрясения - ФОТО

По состоянию на утро четверга, 4 октября, бригады спасателей, полицейских, военнослужащих, добровольцев начали разбирать завалы в надежде найти выживших после разрушительного землетрясения в провинции Центральный Сулавеси.

Вместе с тем, как сообщают местные, СМИ, полной картины о масштабах случившегося пока не нет.

По последним данным Агентства по предотвращению стихийных бедствий, в результате землетрясения и цунами погибли 1407 человек, еще 113 числятся пропавшими без вести, около 2,5 тысяч местных жителей получили ранения. В то же время власти признают, что число жертв может превысить две тысяч человек, после того как начнется разбор завалов в районах Дунгала, Сиги и Париги. Сейчас все данные о погибших поступают из города Палу, административного центра провинции.

Спасатели также утверждают, что работы по спасению людей осложняются тем, что многие дома были накрыты селевыми потоками, которые возникли сразу же после цунами.

Напомним, почти 30 государств и несколько международных организаций предложили свою помощь в проведении спасательной операции, а также выразили готовность направить гуманитарную помощь.

Как сообща УРА-Информ, вчера в Индонезии землетрясение разбудило вулкан Сопутан, который находится в провинции Северный Сулавеси. Власти страны выпустили оповещение для самолетов, а местным жителям запретили приближаться к району Сопутана.


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