13:28 04.10.2018 | Происшествия | Новости
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При крушении вертолета в Костроме погиб заместитель генпрокурора РФ - ВИДЕО, ФОТО

Из-за крушения вертолета в российской Костроме погиб заместитель генпрокурора Российской Федерации. Соответствующую информацию подтвердили сотрудники полиции РФ.

При крушении вертолета в Костроме погиб заместитель генпрокурора РФ - ВИДЕО, ФОТО

Как известно, до конечной точки вертолет не долетел и упал в лесу около деревни Вонышево. На борту было четыре человека, в том числе заместитель генпрокурора - Карапетян Саак Альбертович. К сожалению, весь экипаж вертолета умер на месте инцидента.

По данному факту, возбудили уголовное дело.

Позже стало известно о том, что Саак Карапетян летал из Москвы в Костромскую область охотиться. Среди обломков упавшего борта нашли три ружья. Вчера Карапетян и его друзья прилетели в охотничьи угодья около деревни Дьяконово.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Костромской области Российской Федерации упал вертолет. В результате крушение погибли три человека. На момент падения на борту летательного аппарата находилось три человека. Никто из них не выжил.


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